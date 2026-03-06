আরএফএল গ্রুপে ৩০০ সেলস এক্সিকিউটিভের চাকরি, শহরে শহরে সাক্ষাৎকার
দেশের অন্যতম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ তাদের রিটেইল চেইন শোরুমগুলোর জন্য ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। মোট ৩০০ জনকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ মার্চ থেকে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে সরাসরি সাক্ষাৎকারের (ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ) মাধ্যমে এই নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
যোগ্যতা ও শর্তাবলি—
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পাস (জিপিএ অন্তত ২.০০)।
বয়স ও উচ্চতা: ১৮ থেকে ৩০ বছর। উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি হতে হবে।
বিশেষ নির্দেশনা: শুধু ঢাকা জেলার শোরুমের জন্য নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। চাকরিচ্যুত প্রার্থীরা আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা—
মাসিক বেতন ১২,০০০ থেকে ১৯,০০০ টাকা। এ ছাড়া সেলস কমিশন, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রফিট শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বছরে দুটি উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ (সকাল ৯:৩০ মিনিট)
নির্ধারিত তারিখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রার্থীদের নিচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে হবে:
ঢাকা: মতিঝিল ইত্তেফাক মোড় (আর কে মিশন রোড), প্রপার্টি হাইটস (১১ ও ১৬ মার্চ)।
কুমিল্লা: সদর দক্ষিণ, আরএফএল ডিপো, মাটিয়ারা (১১ মার্চ)।
দিনাজপুর: ফুলবাড়ী মহাসড়ক, মোশারফ মেনশন (৮ মার্চ)।
যশোর: উপশহর নিউমার্কেট, প্লট নং-২৫৭ (১৪ মার্চ)।
কক্সবাজার: কলাতলী বিচ রোড, নিটল বে রিসোর্ট (১৫ মার্চ)।
সিলেট: উপশহর ব্লক-এফ, হাসনা ভিলা (১৭ মার্চ)।
সঙ্গে যা আনতে হবে
সাক্ষাৎকারের সময় সব পরীক্ষার মূল সনদ ও ফটোকপি, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি ও ফটোকপি, আপডেট সিভি, ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি স্মার্টফোন সঙ্গে আনতে হবে।