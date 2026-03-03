প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের দুটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: ভেরিফিকেশন/ইনভেস্টিগেশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সশস্ত্র বাহিনীর ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত জেসিন্ড বা সমপদমর্যাদাধারী।
গ্রেড ও বেতন স্কেল—
১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
বয়স
সর্বোচ্চ ৪৮ বছর।
২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্পোরাল/ল্যান্স কর্পোরাল বা সমপদমর্যাদাধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
কম্পিউটার টাইপিং দক্ষতা বাংলায় মিনিটে ২০ শব্দ (সর্বনিম্ন), ইংরেজিতে মিনিটে ২০ শব্দ (সর্বনিম্ন) থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল—
৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়স
১৮–৩২ বছর (অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪৫ বছর)।
আবেদনের নিয়ম—
পরীক্ষায় অংগগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি—
১ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ১৫০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা;
২ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
**অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য (সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে) আবেদন ফি ৫০ টাকা, সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬, সকাল ১০: ০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫: ০০টা।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন।