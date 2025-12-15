নিয়োগ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে ১৮০ দিনের ইন্টার্নশিপ, মাসিক ভাতা ১০,০০০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ৬ মাসের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে। মডেল: সিফাত ও জুলফিকারছবি: কবির হোসেন

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রণীত ইন্টার্নশিপ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত এ কর্মসূচিতে অংশ নিতে আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা বিআইএমের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসরণ করে আবেদন করতে পারবেন।

ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ১৯৬১ সাল থেকে বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পেশাগত উৎকর্ষসাধনে আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিআইএমের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হিসেবে বিআইএম ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম শুরু থেকে যাচ্ছে। ওই প্রোগ্রামে ইন্টার্নকে পূর্ণকালীন কর্মের অরিয়েন্টেশন ও অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রণীত ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩-এর আলোকে, এই প্রোগ্রামের জন্য ছয় মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ইন্টার্নশিপের উদ্দেশ্য: পেশাগত উৎকর্ষসাধন

আবেদনের যোগ্যতা

১. যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অবতীর্ণ বা সদ্য উত্তীর্ণ (পাস করার পর দুই বছরের অধিক নয়) হতে হবে।
২. আবেদনকারীর বাংলা ও ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতা ভালো হতে হবে।
৩.আবেদনকারীকে নতুন দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে।
৪. আবেদনকারী ইন্টার্নশিপে সুযোগ লাভ করলে সাপ্তাহিক কার্যদিবসের সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ইন্টার্নশিপ ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকরিতে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না।

আবেদনের পদ্ধতি ও শর্তাবলি-

  • আবেদনের পদ্ধতি ও শর্তাবলি আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনাপত্তি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালক, বিআইএম বরাবর নির্ধারিত গুগল আবেদন ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

  • প্রোগ্রামের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস।

  • প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষায় সব সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে।

  • চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই–মেইল অবহিত করা হবে।

  • পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

  • নিয়মিত কর্মসম্পাদনের জন্য ইন্টার্নদের মাসিক জনপ্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হবে।

  • ইন্টার্ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

  • আবেদনের পূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ (সংযুক্ত) পাঠ করতে হবে।

  • মাসিক ভাতা: ১০,০০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

