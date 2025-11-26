নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রথম আলো ফাইল ছবি

বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দুটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর।

পদের নাম: শিক্ষক
বিভাগ: ১. রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (আরএমই)

২. সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০–এর মধ্যে ৪.০০ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে অন্তত ৩.০০ থাকতে হবে।
বেতন ও সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনের লিংক বিস্তারিত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আবেদনসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে স্কিল.জবস–এর ওয়েবসাইটে।

আবেদন ফি

৫০০ টাকা (চার্জসহ)

আবেদনের শেষ তারিখ

৩০ নভেম্বর ২০২৫

