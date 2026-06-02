নিয়োগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ৭

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতটি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ জুন ২০২৬ তারিখ থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (অ্যাপারেল)

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ/শাখা: অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (কম্পিউটার)

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ/শাখা: টেক্সটাইল মেশিনারী ডিজাইন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিভাগ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

৩. পদের নাম: প্রভাষক (ফেব্রিক)

পদসংখ্যা: ২

বিভাগ/শাখা: ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৪. পদের নাম: প্রভাষক (ওয়েট প্রসেস)

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ/শাখা: ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৫. পদের নাম: ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক)

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ/শাখা: একাডেমিক শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

৬. পদের নাম: সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ/শাখা: সাধারণ প্রশাসন শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮’ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস/ওয়েবসাইট থেকে জীবনবৃত্তান্তের একটি ফরমেট সংগ্রহ করতে হবে।

১ নম্বর পদের জন্য ৭ সেট এবং ২ থেকে ৬ নম্বর পদগুলোর জন্য ৫ সেট পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্রে ও খামের ওপর সুস্পষ্টভাবে পদের নাম, বিভাগ/দপ্তর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি

বুটেক্সের ওয়েবসাইট এ প্রবেশ করে ‘Fees payment=> Application fee Job=>position Applied for Applicant's Name->Father's Name Mobile NoAmount Payment option এ ক্লিক করলে’ প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৭ জুন ২০২৬

আবেদন শেষ: ১৮ জুন ২০২৬

