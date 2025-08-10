নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ, আবেদন ফি ৫০০ টাকা

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বেসরকারি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেবে। সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদনকারীর প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে অন্তত ছয়টি গবেষণা প্রবন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ন্যূনতম আট বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে চার বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে হতে হবে।

সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদনকারীর পিএইচডি ডিগ্রি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে অন্তত তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন স্কেল অনুযায়ী দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, একাডেমিক সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা দুই কপি ছবি ও ৫০০ টাকা পে-অর্ডার বা বিকাশ/নগদ পেমেন্টের তথ্যসহ আবেদনপত্র ১৮ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত: www. stamforduniversity. edu. bd.

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

সহযোগী অধ্যাপক / সহকারী অধ্যাপক

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

সহযোগী অধ্যাপক: প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে, উৎকৃষ্ট গবেষণা পটভূমিসহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে অন্তত ৬টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ন্যূনতম ৮ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে অন্তত ৪ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে থাকতে হবে।

সহকারী অধ্যাপক: প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে, উৎকৃষ্ট গবেষণা পটভূমিসহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে অন্তত ৩টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ন্যূনতম ৪ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৮ বছর

প্রার্থীর অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় খাতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল: অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মস্থলের স্থান: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, একাডেমিক সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা দুই কপি ছবি ও ৫০০ টাকা পে-অর্ডার বা বিকাশ/নগদ পেমেন্টের তথ্যসহ আবেদনপত্র ১৮ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাতে হবে।

বিস্তারিত: www.stamforduniversity.edu.bd

