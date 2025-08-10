বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ, আবেদন ফি ৫০০ টাকা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ, আবেদন ফি ৫০০ টাকা
বেসরকারি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেবে। সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদনকারীর প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে অন্তত ছয়টি গবেষণা প্রবন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ন্যূনতম আট বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে চার বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে হতে হবে।
সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদনকারীর পিএইচডি ডিগ্রি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে অন্তত তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন স্কেল অনুযায়ী দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, একাডেমিক সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা দুই কপি ছবি ও ৫০০ টাকা পে-অর্ডার বা বিকাশ/নগদ পেমেন্টের তথ্যসহ আবেদনপত্র ১৮ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত: www. stamforduniversity. edu. bd.
