বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, বেতন শুরু ৩৬ হাজার, ৬ মাস পর ৪৫ হাজার টাকা

বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার) পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি কাস্টমার সার্ভিস অফিসার পদে কতজনকে নেবে, তা নির্ধারিত নয়।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: সদ্য স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকলে আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সিজিপিএ ৪–এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ব্যাংকে চাকরির ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা, তবে বাধ্যতামূলক নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী প্রার্থীরা।

বেতন: মাসে ৩৬ হাজার টাকা পাবেন প্রবেশন সময়ে। সফলভাবে ৬ মাসের প্রবেশন পিরিয়ড শেষে প্রার্থীর মাসে বেতন দাঁড়াবে ৪৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী অন্য সুবিধা মিলবে।

আবেদনের বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০২৫ সালের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

