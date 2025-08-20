নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চাকরি প্রত্যাশীরা গবেষণায় যুক্ত হতে চাইলে বিইউএফটির নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি আবেদন করতে পারেনছবি: প্রথম আলো ফাইল ছবি

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) গবেষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৮ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গবেষক পদে বায়োকেমিস্ট্রি বা বায়োটেকনোলজি বিষয়ে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। এটি পূর্ণকালীন পদ, কর্মস্থল ঢাকার তুরাগ এলাকায়।

আবেদনে যোগ্যতা—

প্রার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের ও লেভেলে এবং এ লেভেলে ন্যূনতম জিপিএ ৪ থাকতে হবে। ও লেভেলে কমপক্ষে ৩টি ‘এ’ এবং এ লেভেলে ২টি ‘এ’ থাকতে হবে। চার বছরের অনার্স ডিগ্রির সঙ্গে মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে, যেখানে সিজিপিএ ন্যূনতম ৩ (৪-এর মধ্যে)।

এ ছাড়া প্রার্থীর অন্তত একটি গবেষণাপত্র স্বনামধন্য জার্নালে প্রকাশিত থাকতে হবে অথবা বিদেশি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাবশালী মাস্টার্স থিসিস সম্পন্ন থাকতে হবে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি ও গবেষণা-অভিজ্ঞতা থাকলে প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল হতে পারে।

আবেদনপদ্ধতি

প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্তের প্রিন্ট কপি, কভার লেটার, সদ্য তোলা দুটি ছবি, সব মার্কশিট ও সনদের কপি, অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে), এনওসি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জাতীয় পরিচয়পত্র ও ৫০০ টাকা মূল্যের পে-অর্ডার (BGMEA University of Fashion & Technology-এর অনুকূলে) জমা দিতে হবে।

সব কাগজপত্র পৌঁছাতে হবে: রেজিস্ট্রার অফিস, বিইউএফটি, নিশাতনগর (উত্তরার পশ্চিম পাশে), তুরাগ, ঢাকা-১২৩০ ঠিকানায়। খামের ওপরে পদের নাম ও বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

শুধু প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন ও সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করতে হবে

একনজরে চাকরি

প্রতিষ্ঠান: বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)

পদ: গবেষক

বিষয়: বায়োকেমিস্ট্রি/বায়োটেকনোলজি

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

কর্মস্থল: ঢাকা (তুরাগ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

* ও লেভেলে ৩টি ‘এ’ এবং এ লেভেলে ২টি ‘এ’ অনার্স ও মাস্টার্সে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩ (৪-এর মধ্যে) অন্তত একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাবশালী মাস্টার্স থিসিস।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫।

