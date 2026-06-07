নিয়োগ

মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ১৮

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা

মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউসের সাধারণ প্রশাসনে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। ৩ জুন আবেদন শুরু হয়েছে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ এবং সংশোধিত বিধিমালা, ২০২৪–এর তফসিল ৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

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২. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ এবং সংশোধিত বিধিমালা, ২০২৪ এর তফসিল ৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ এবং সংশোধিত বিধিমালা, ২০২৪ এর তফসিল ৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

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৪. পদের নাম: বেয়ারার (সার্কিট হাউস)

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ এবং সংশোধিত বিধিমালা, ২০২৪ এর তফসিল ৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

বয়সসীমা

১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

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আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ জুন ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, রাত ১১:৫৯টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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