বেসরকারি সংস্থা নেবে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, একাডেমিক পরীক্ষায় ১টি প্রথম বিভাগ থাকলে আবেদন

বেসরকারি সংস্থা নেবে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, একাডেমিক পরীক্ষায় ১টি প্রথম বিভাগ থাকলে আবেদন
বেসরকারি সংস্থা প্রশিকা মানবিক উন্নয়নকেন্দ্রে শূন্য পদ পূরণে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি। এ জন্য বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে কাজ করতে আগ্রহী কর্মঠ নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই মোটরসাইকেল চালাতে হবে। নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এ পদে।
পদের বিস্তারিত বিবরণ—
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি
পদসংখ্যা: ৩০ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার ডিগ্রি/সমমান পাস হতে হবে। একাডেমিক পরীক্ষায় যেকোনো ১টিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণিসহ অন্যান্য পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ/সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা ও দক্ষতা: ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিজের ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার আগ্রহ থাকা; সংস্থার কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা নীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকা; ভবিষ্যতে সংস্থায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা; সাংগঠনিক এবং সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা; শক্তিশালী যোগাযোগ এবং আন্তব্যক্তিক দক্ষতা; নেতৃত্বের সম্ভাবনা ও শেখার ইচ্ছা; সমস্যা সমাধান বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা; অভিযোজন যোগ্যতা এবং নমনীয়তা: কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা এবং প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের ইচ্ছা থাকা এবং তা পরিচালনায় দক্ষতা; শ্রবণক্ষমতা, ধারণক্ষমতা এবং বিস্তারিত মনোযোগ; নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আগ্রহ থাকা এবং তা মোকাবিলা করার দক্ষতা ও একটি দলে স্বাধীনভাবে ইতিবাচক কাজ করার ক্ষমতা।
বেতন/ভাতা—
৬ (ছয়) মাস প্রশিক্ষণ চলাকালে মাসিক সর্বসাকল্যে বেতন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা। অন্য সুবিধা: চাকরি স্থায়ী হওয়ার পর সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বর্ধিত বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং প্রত্যেক স্থায়ী কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ক্রেডিট ইউনিয়ন ফান্ড ও চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হবেন। প্রত্যেক স্থায়ী কর্মীকে প্রতিবছর তাঁদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবে ২ (দুই)টি উৎসব ভাতা দেওয়া হবে। এ ছাড়া পয়লা বৈশাখে একটি বৈশাখী উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে, যা একটি ধর্মীয় উৎসব ভাতার ৫০ শতাংশ।
আবেদনের বয়স—
আবেদনকারীর বয়স ৩১/০৮/২০২৫ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। প্রশিকায় কর্মরত কোনো কর্মী আবেদন করতে পারবেন না।
কর্মস্থল—
বাংলাদেশে অবস্থিত প্রশিকা মানবিক উন্নয়নকেন্দ্রের যেকোনো শাখা অফিস বা উন্নয়ন এলাকা।
আবেদনের নিয়মাবলি—
A4 সাইজের সাদা কাগজে আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোজন করতে হবে—
১. একটি পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত (প্রার্থীর নাম, অবিবাহিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার নাম, বিবাহিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রীর নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, নিজ বিভাগের নাম, এনআইডি/জন্মনিবন্ধন নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)
২. সাম্প্রতিককালের তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি
৩. সব শিক্ষ্যাগত যোগ্যতার মূল/সাময়িক সনদ/এনআইডি/জন্মনিবন্ধন/অভিজ্ঞতার সত্যায়িত অনুলিপি
৪. মোবাইল ফোন নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে (প্রার্থীর নিয়োগ পরীক্ষাসহ চাকরিসংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত প্রার্থীকে মোবাইলের মাধ্যমে জানানো হবে)। যেসব প্রার্থীদের মোবাইল ফোন নাই, তারা বিশ্বস্থ কারোর মোবাইল ফোন নম্বর উল্লেখ করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে ওই বিশ্বস্থ ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
আবেদন ফি—
আবেদন ফি অফেরতযোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা।
আবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ—
আবেদনপত্র ৩১/০৮/২০২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা—
পরিচালক, মানবসম্পদ বিভাগ, প্রশিকা মানবিক উন্নয়নকেন্দ্র, প্রশিকা ভবন, আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ বরাবর রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর স্পষ্টভাবে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
নিয়োগপ্রক্রিয়া যেভাবে হবে—
আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ও স্থান জানিয়ে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে SMS পাঠানো হবে। প্রশিকার http://www.proshikabd.com ওয়েবসাইটে প্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষার রোল নম্বর দেওয়া হবে। সংস্থায় কর্মকালীন কোনো প্রকার আর্থিক অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য প্রশিকা থেকে সরবরাহকৃত নমুনা ফরমেট অনুযায়ী ৩০০ (তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে জামিননামা প্রস্তুত করে জমা দিতে হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালে সংস্থার নির্ধারিত ভেন্যুতে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর যোগ্য প্রার্থীদের শাখা অফিসে/উন্নয়ন এলাকায় পোস্টিং দেওয়া হবে। নিয়োগসংক্রান্ত যেকোনো পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার তদবির প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে এবং আবেদনপত্র বাতিল করা হবে।