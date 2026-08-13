নিয়োগ

রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩৭ জনের চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারের লোগো

রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬ থেকে ২০তম গ্রেডের আটটি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭ জন নিয়োগ পাবেন। আবেদন শুরু হয়েছে ১০ আগস্ট থেকে। আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৬টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯৩০০–২২৪৯০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: কপিস্ট
পদসংখ্যা: ৮টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯৩০০–২২৪৯০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৭টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮২৫০–২০০১০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

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৪. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী (সাধারণ খাত)
পদসংখ্যা: ৮টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮২৫০–২০০১০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
৫. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৫টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮২৫০–২০০১০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
৬. পদের নাম: বেয়ারার
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮২৫০–২০০১০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
৭. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড:২০
বেতন স্কেল: ৮২৫০–২০০১০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

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৮. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮২৫০–২০০১০/–
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম: প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

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