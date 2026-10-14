নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের অধীন চাকরি, পদ ৮৬
নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের অধীন ইউনিয়ন পরিষদে শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৮৬। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৮৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা
কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
বয়সসীমা
১২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনে ইচ্ছুক প্রার্থীদের এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদেনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১১২ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১২ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।