জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ, বেতন নবম গ্রেডে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক (প্রভাষক) নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী যোগ্য বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
প্রতিষ্ঠানের নাম: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সাভার, ঢাকা)
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ১ নভেম্বর ২০২৬
পদের নাম: প্রভাষক
মোট শূন্য পদ: ১২টি
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন (স্থায়ী/অস্থায়ী)
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০ – ১,০৫,৯০০/- (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)
পদ ও বিভাগভিত্তিক শূন্য পদের বিবরণ:
১. প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
পদের নাম: প্রভাষক (স্থায়ী)
পদের সংখ্যা: ২টি
২. ইংরেজি বিভাগ
পদের নাম: প্রভাষক (স্থায়ী)
পদের সংখ্যা: ৩টি
৩. ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
পদের নাম: প্রভাষক (স্থায়ী)-১টি
পদের নাম: প্রভাষক (অস্থায়ী, শূন্য স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)-২টি
৪. সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
পদের নাম: প্রভাষক (অস্থায়ী, ১টি শূন্য স্থায়ী প্রভাষক ও ১টি শূন্য স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) –২টি
৫. ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম: প্রভাষক (স্থায়ী)
পদের সংখ্যা: ২টি
৬. পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম: প্রভাষক (স্থায়ী)
পদের সংখ্যা: ৩টি
আবেদন প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলি
আগ্রহী প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া আবেদনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের পর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রিন্ট কপি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দিতে হবে।
* শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলি জানতে ভিজিট করুন jobs.juniv.edu