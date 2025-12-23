নিয়োগ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৬৫ পদে চাকরি, করুন আবেদন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৬৫টি শূন্য পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১৬তম গ্রেডের ১২ ক্যাটাগরির পদে এই নিয়োগে আবেদনের শেষ সময় ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. নগর পরিকল্পনাবিদ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (৬ষ্ঠ গ্রেড)

২. কনসালট্যান্ট (গাইনি অ্যান্ড অবস/ এনেসথেসিয়া, প্যাথলজিস্ট। হৃদরোগ/অর্থোপেডিকস/ডার্মাটোলজি/ চক্ষু/ নাক, কান, গলা/ দন্ত/মেডিসিন/ সার্জারি)

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (৭ম গ্রেড)

৩. নিরীক্ষা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (৯ম গ্রেড)

৪. সহকারী স্থপতি (ল্যান্ডস্কেপ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (৯ম গ্রেড)

৫. উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)

৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)

৭. নিরীক্ষা অধিক্ষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)

৮. হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (১১তম গ্রেড)

৯. সহকারী নিরীক্ষক

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (১৪তম গ্রেড)

১০. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (১৬তম গ্রেড)

১১. হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ১৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (১৬তম গ্রেড)

১২. সড়ক তদারককারী

পদসংখ্যা: ১৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (১৬তম গ্রেড)

বয়সসীমা

৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

  • ১-৭ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ২০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ভ্যাটসহ ২৩ টাকাসহ ২২৩ টাকা;

  • ৮ নম্বর পদের আবেদন ফি জন্য ১৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ভ্যাটসহ ১৮ টাকাসহ ১৬৮ টাকা; এবং

  • ৯-১২ নম্বর পদের আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা সার্ভিস চার্জ ভ্যাটসহ ১২ টাকাসহ ১১২ টাকা।

আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

  • আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা;

  • আবেদনপত্র দাখিলের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রাত ১১: ৫৯টা।

  • বিস্তারিত তথ্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়েবসাইটে এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

