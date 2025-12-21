অভিজ্ঞতা ছাড়াই আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরি
অফিসার-ক্যাশ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। নির্বাচিত প্রার্থীদের এক বছর মেয়াদি প্রবেশনারি সময়কাল শেষে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: অফিসার-ক্যাশ
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনকারীদের যেকোনো বিষয়ে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
বয়সসীমা: আবেদনের তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।