সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: ২য় ধাপে ৪১৬৬ পদের আবেদন শেষ ২৭ নভেম্বর

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: ২য় ধাপে ৪১৬৬ পদের আবেদন শেষ ২৭ নভেম্বর
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ জন নিয়োগে আবেদন চলছে। ১২ নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন শেষ ২৭ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে।
সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী (১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা), পদটি ১৩তম গ্রেডে।
যোগ্যতা ও বয়সসীমা—
আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ২১ থেকে ৩২ বছর। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ (৪ স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ ও ৫ স্কেলে ন্যূনতম ২.৮) স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।
অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া—
আবেদন করা যাবে ওয়েবসাইটে । প্রথমে আবেদন ফর্ম পূরণ করে Draft Applicant’s Copy প্রিন্ট করে তথ্য যাচাই করতে হবে। সঠিক তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পর টেলিটক প্রিপেইড নম্বর থেকে ১১২ টাকা ফি (সার্ভিস চার্জসহ) ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এরপর SMS-এর মাধ্যমে প্রার্থী পাবেন User ID ও Password, যা ব্যবহার করে Final Applicant’s Copy ডাউনলোড করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আবেদন ফি জমা দেওয়ার পরই আবেদন চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলে গণ্য হবে। পরবর্তী সময়ে আর কোনো তথ্য সংশোধনের সুযোগ থাকবে না।
এদিকে প্রথম ধাপে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে চাকরিপ্রার্থীদের সাড়া ব্যাপক। আবেদন গ্রহণ শেষ হয়েছে ২১ নভেম্বরে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই পদে প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। শূন্য পদ ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী। এ ধাপের লিখিত পরীক্ষা ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে হতে পারে বলে জানা গেছে।