অগ্রণী ব্যাংকে ‘সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক’ পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

অগ্রণী ব্যাংকে ‘সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক’ পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি
সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক (মহাব্যবস্থাপক সমমান) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
পদের নাম: সার্বক্ষণিক তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক
পদের ধরণ: চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ২ বছর; সন্তোষজনক পারফরম্যান্স অর্জন সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটারবিজ্ঞান/প্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান বা ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (ইইই) ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী অথবা আইসিটিতে ডিপ্লোমাসহ যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
অভিজ্ঞতার বর্ণনা
১। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কমপক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা; তন্মধ্যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। থাকতে হবে। এ ছাড়া ব্যাংকিং-আইটি সম্পর্কিত কাজ যথা—আইটি পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং, ফিন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যাপলিকেশন, আইটিবিষয়ক বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্র, ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেমস, সাইবার সিকিউরিটি টেকনোলোজি, পেমেন্ট টেকনোলোজি, ইত্যাদি কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২। অনুমোদিত/নিবন্ধিত কোনো কম্পিউটার সোসাইটির সদস্য/সহযোগী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩। ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা ও এ–সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪। বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম (UNIX, Linux & Windows) পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব ও কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে।
৫। MS SQL Server, Oracle Database & Information Security সম্পর্কে বাস্তব ও কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে।
বেতন ও ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
বয়সসীমা
৪৫-৬০ বছর হতে হবে
নির্দেশনা
১। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদ ও অর্জিত অভিজ্ঞতাসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
২। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৩। ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
মহাব্যবস্থাপক, এইচআর প্ল্যানিং, ডিপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অপারেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি,, প্রধান কার্যালয়, ৯/ডি, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা।
আবেদনের শেষ সময়
৮ অক্টোবর ২০২৫
* বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।