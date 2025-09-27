মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরি
ছবি: শিক্ষক নিয়োগের ফাইল ছবি
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রতিটি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। সরাসরি সাক্ষাৎকার বা Walk-in Interview–এর মাধ্যমে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১। সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
সাক্ষাৎকারের সময়সূচি: ১২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা
২। সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)
সাক্ষাৎকারের সময়সূচি: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা
৩। সহকারী শিক্ষক (গণিত)
সাক্ষাৎকারের সময়সূচি: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সকল পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়/ডিসিপ্লিনে-২য় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর। স্নাতক পর্যায়ে নৈর্বাচনিক বিষয় (৩০০ নম্বর)সহ স্নাতক ও বি.এড ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বেতন
সর্বসাকুল্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ
৩০ জুন ২০২৬
শর্তাবলি
১। আবেদনপত্র পূর্বে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, নির্ধারিত তারিখে আবেদনপত্রসহ উপস্থিত হয়ে Walk-in Interview এ অংশগ্রহণ করতে হবে।
২। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীদেরকে আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজপত্র মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপিসহ আনতে হবে:
৩। ছবি ও সকল সনদপত্র অবশ্যই ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে এবং সত্যায়নকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলমোহর থাকতে হবে। প্রার্থীদের মধ্যে যাদের কাগজপত্র ও যোগ্যতা সঠিক বলে বিবেচিত হবে শুধুমাত্র তাদেরই Walk-in Interview-এ চূড়ান্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে।