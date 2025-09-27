নিয়োগ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, সরাসরি সাক্ষাৎকারে চাকরি

প্রথম আলো ডেস্ক
শিক্ষকতাপ্রথম আলো ফাইল ছবি

ছবি: শিক্ষক নিয়োগের ফাইল ছবি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রতিটি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। সরাসরি সাক্ষাৎকার বা Walk-in Interview–এর মাধ্যমে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১। সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

সাক্ষাৎকারের সময়সূচি: ১২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা

২। সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান)

সাক্ষাৎকারের সময়সূচি: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা

৩। সহকারী শিক্ষক (গণিত)

সাক্ষাৎকারের সময়সূচি: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা

আরও পড়ুন

বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, নেবে ২১৪ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সকল পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়/ডিসিপ্লিনে-২য় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর। স্নাতক পর্যায়ে নৈর্বাচনিক বিষয় (৩০০ নম্বর)সহ স্নাতক ও বি.এড ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

বেতন

সর্বসাকুল্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা।

প্রকল্পের মেয়াদ

৩০ জুন ২০২৬

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে ৪০ পদে নিয়োগ, গ্রেড ১৩–২০

শর্তাবলি

১। আবেদনপত্র পূর্বে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, নির্ধারিত তারিখে আবেদনপত্রসহ উপস্থিত হয়ে Walk-in Interview এ অংশগ্রহণ করতে হবে।

২। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীদেরকে আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজপত্র মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপিসহ আনতে হবে:

৩। ছবি ও সকল সনদপত্র অবশ্যই ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে এবং সত্যায়নকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলমোহর থাকতে হবে। প্রার্থীদের মধ্যে যাদের কাগজপত্র ও যোগ্যতা সঠিক বলে বিবেচিত হবে শুধুমাত্র তাদেরই Walk-in Interview-এ চূড়ান্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে।

আরও পড়ুন

বেসরকারি ব্যাংকে স্নাতক পাসে চাকরি, বেতন ৩১ হাজার, দরকার নেই অভিজ্ঞতার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন