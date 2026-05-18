ঢাকা কর অঞ্চল–১২ তে চাকরি, পদ ২৭
ঢাকা কর অঞ্চল-১২–এর অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ২৭। একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৩. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ৪ নং পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা;
৫ থেকে ৭ পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ২১ মে ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১০ জুন ২০২৬, বিকেল ০৫:০০টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।