ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে চার পদে নিয়োগ

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে চার পদে নিয়োগ
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট জনবল নিয়োগ দেবে। প্রতিষ্ঠানটি ফুলটাইম ও চুক্তিভিত্তিক চারটি পদে লোক নেবে। এর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসক, তথ্যপ্রযুক্তি ও মানবসম্পদ-সংক্রান্ত পদ। প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারিতে রেজিস্ট্রার পদে আবেদন করতে পারবেন ন্যূনতম ৪০ বছর বয়সী প্রার্থীরা। এ জন্য এমবিবিএস, এমএস (কার্ডিওভাসকুলার অ্যান্ড থোরাসিক সার্জারি) ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া এফসিপিএসধারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারিতে এক থেকে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস পদে নিয়োগ দেওয়া হবে ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সী প্রার্থীদের। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। এইচআরএম-সংক্রান্ত সার্টিফিকেটধারী ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ প্রার্থীরা বাড়তি যোগ্য বলে গণ্য হবেন। ১০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সিনিয়র এইচআর নেতৃত্বে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/প্রোগ্রামার পদে আবেদন করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৩৫ বছর বয়সী প্রার্থীরা। কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইটিতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। মাইক্রোসফট ডট নেট কোর, অ্যাসপ ডট নেট এমভিসি, সি শার্প, রিঅ্যাক্ট, জাভাস্ক্রিপ্ট, এইচটিএমএল, সিএসএস, এসকিউএলসহ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির দক্ষতা থাকতে হবে। হাসপাতাল ইনফরমেশন সিস্টেমে অভিজ্ঞতা বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
আইটি অফিসার পদে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর বয়সী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এ জন্য কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা ইনফরমেশন সিস্টেম-সংক্রান্ত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। আইটি প্রশাসন, নেটওয়ার্কিং ও সিস্টেম সাপোর্টে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। নেটওয়ার্ক, হার্ডওয়্যার ট্রাবলশুটিং, সিসিটিভি ও সিকিউরিটি সিস্টেমে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের আইটি সিস্টেমে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্রের সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও সব শিক্ষাগত সনদের অনুলিপি জমা দিতে পারবেন। আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ১৪ তলায়, প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত (কর্মদিবসে)। আবেদনের শেষ সময় ১৫ অক্টোবর ২০২৫। যোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ফোনে জানানো হবে।
