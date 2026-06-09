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পাওয়ার গ্রিড প্রতিষ্ঠানে চাকরি, পদ ৪১

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
মডেল: রূপা, শিশির ও নীলাছবি: খালেদ সরকার

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসিতে ১১ ও ১৫ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪১। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: জুনিয়র হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ১০

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: জুনিয়র ব্যক্তিগত সচিব

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী/জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী কাম ভান্ডার সহকারী

পদসংখ্যা: ১৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১১) ২৩,০০০ টাকা।

৫. পদের নাম: জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ১১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৫) ১৪,৫০০ টাকা।

বয়সসীমা

৮ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে টেলিটকের ওয়েবসাইট https://powergrid.teletalk.com.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা;

৫ নং পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১০ জুন ২০২৬

আবেদন শেষ: ৩০ জুন ২০২৬

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