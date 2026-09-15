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চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন ৬ থেকে ১১ গ্রেডে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো/এআই জেনারেটেড

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতভুক্ত ৬ থেকে ১১ গ্রেডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার (গাইনি)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

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২. পদের নাম: সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার (ব্লাড ট্রান্সফিউশন)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

৩. পদের নাম: ফাইন্যান্স অফিসার/অ্যাকাউন্টস অফিসার/অডিট অফিসার

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৪. পদের নাম: প্রভাষক (বাংলা)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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৫. পদের নাম: প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৬. পদের নাম: প্রভাষক (পরিসংখ্যান)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৭. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)/উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল সহকারী)/উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল এস্টিমেটর)

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল:(গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

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৮. পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

৯. পদের নাম: ফার্মাসিস্ট

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

বয়সসীমা

১৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনের কপি প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১৫০ টাকা।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদন গ্রহণ শুরু: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৬, রাত ১২টা।

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।

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