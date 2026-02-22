নিয়োগ

এডিবিতে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ফিলিপাইন

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: এডিবির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (এডিবি) একাধিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পদে বাংলাদেশিরা আবেদন করতে পারবেন। উভয় পদের কর্মস্থল এডিবির সদর দপ্তর।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: Senior Private Sector Development Specialist

বিভাগ: প্যাসিফিক ডিপার্টমেন্ট

ডিভিশন: মহাপরিচালকের দপ্তর, PARD

কর্মস্থল: এডিবির সদর দপ্তর, ম্যানিলা, ফিলিপাইন

বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

আরও পড়ুন

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে শিক্ষক নিয়োগ, বেতন ডলারে

ব্যবসা, ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, মার্কেটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি বা সমমান অথবা স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বছরের বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা। প্রজেক্ট অথবা করপোরেট ফাইন্যান্সে কমপক্ষে ১০ বছরের প্রাসঙ্গিক পেশাগত অভিজ্ঞতা

আবেদনের শেষ তারিখ

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

২. পদের নাম: Associate Investment Officer

বিভাগ: বেসরকারি খাত

ডিভিশন: Equity Investments Unit

কর্মস্থল: এডিবির সদর দপ্তর, ম্যানিলা, ফিলিপাইন

বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ব্যবসা, অর্থনীতি বা ফাইন্যান্স–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি (উচ্চতর প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্রাধিকার)। কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যাংকে হলে অগ্রাধিকার)

আরও পড়ুন

২০২৬ সালে ইউরোপের কোন দেশে ন্যূনতম বেতন কত

আবেদনের শেষ তারিখ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আবেদনের নিয়ম (উভয় পদের জন্য)

এডিবির ওয়েবাসইট এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আরও পড়ুন

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীরা পাবেন অনুদান, আবেদন যেভাবে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন