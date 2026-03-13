নিয়োগ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে চাকরি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগে আবেদনে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের শেষ সময় ছিল ১৩ মার্চ ২০২৬ (অফিস চলাকালে)। এখন আগ্রহীরা এসব পদে আবেদন করতে পারবেন ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: প্রভাষক (ইংরেজি) (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

বিভাগ: স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজেস

পদসংখ্যা: ১

২. পদের নাম: সহযোগী/সহকারী অধ্যাপক (আইন)

বিভাগ: স্কুল অব ল

পদসংখ্যা: ১

৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক (আইন) (শিক্ষাছুটির বিপরীতে)

বিভাগ: স্কুল অব ল

পদসংখ্যা: ১

৪. পদের নাম: প্রভাষক (নিউট্রিশন) (অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ১

৫. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ফার্মেসি) (অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ১

৬. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন) (সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ১

৭. পদের নাম: প্রভাষক (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) (শিক্ষাছুটির বিপরীতে)

বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)

পদসংখ্যা: ১

৮. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ)

বিভাগ: ওপেন স্কুল

পদসংখ্যা: ১

৯. পদের নাম: প্রভাষক (মার্কেটিং)

বিভাগ: ওপেন স্কুল

পদসংখ্যা: ১

১০. পদের নাম: প্রভাষক (শিক্ষা) (অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

বিভাগ: স্কুল অব এডুকেশন

পদসংখ্যা: ১

১১. পদের নাম: প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ) (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)

বিভাগ: স্কুল অব এডুকেশন

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল—

প্রভাষক: গ্রেড-৯ম (২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা);

সহকারী অধ্যাপক: গ্রেড-৬ (৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা);

সহযোগী অধ্যাপক: গ্রেড-৪ (৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা)।

আবেদনের নিয়ম—

রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৮ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। নির্ধারিত আবেদনপত্রের ফরম সরাসরি অথবা ওয়েবসাইট থেকে অথবা ১০ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটসহ নিজ ঠিকানা-সংবলিত ৪.৫"x১০" খাম প্রেরণপূর্বক রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন ফি

১,০০০ টাকা (জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩১ মার্চ ২০২৬

