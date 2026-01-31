নিয়োগ

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির অধীনে ২৩৪ পদ বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

বছরের প্রথম দিনে (১ জানুয়ারি ২০২৬) ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আট ক্যাটাগরির পদে ২৬০টি শূন্য পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই বিজ্ঞপ্তির দুই ক্যাটাগরির পদের পদসংখ্যা সংশোধন করা হয়। গত ১১ জানুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়, ২৬০টি থেকে ২ ক্যাটাগরিতে ২৬টি পদ কমে পদসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৪ এ।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অফিসার (আইটি) (গ্রেড–১০) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)/ সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার)/অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড–৯) পদের পদসংখ্যা কমানো হয়েছে।

পরিবর্তিত পদসংখ্যা—
১. অফিসার (আইটি) (গ্রেড–১০)
আগের পদসংখ্যা: ৭০
নতুন পদসংখ্যা: ৬৪
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান: সোনালী ব্যাংক পিএলসি ১৭টি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি ৪৪ ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৩টি।
২. অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)/সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার)/অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/ সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড–৯)
আগের পদসংখ্যা: ৫৪
নতুন পদসংখ্যা: ৩৪
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান: সোনালী ব্যাংক পিএলসি ৩টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি ১৫, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৬, আনসার–ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ৬ ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৪টি।

অন্যান্য ক্যাটাগরির পদের পদসংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। এগুলো হলো—
৩. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (IT)
পদসংখ্যা: ৭৯
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-১৭, অগ্রণী ব্যাংক-৪১, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব‍্যাংক-০৭, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-১৪
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার)
পদসংখ্যা: ৩৩
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-০১, রূপালী ব্যাংক-২০, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-০৬, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-০২, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন-০১, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ-০২, কর্মসংস্থান ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
পদসংখ্যা: ০১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: সোনালী ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৬. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ২১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: রূপালী ব্যাংক-২০, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৭. পদের নাম: চিফ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
৮. পদের নাম: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০১
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পদসংখ্যা: আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা
১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য প্রার্থীদের বয়সসীমা ২১ থেকে ৩২ বছর।
৭ নম্বর পদের জন্য প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ৫০ বছর।
৮ নম্বর পদের জন্য প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

আবেদনের নিয়ম
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট https:/erecruitment.bb.org.bd–এ নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে নিবন্ধন করে আবেদন করতে হবে। এর আগে নিবন্ধন করা প্রার্থী বিদ্যমান জীবনবৃত্তান্ত ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি
২০০ টাকা। অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সরকার নির্ধারিত আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদন ফি প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট https:/erecruitment.bb.org.bd/onlincapp/rocketprocpay.pdf ভিজিট করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

