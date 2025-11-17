ওএসবি চক্ষু হাসপাতালে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২২

ওএসবি চক্ষু হাসপাতালে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২২
ওএসবি চক্ষু হাসপাতালে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২২টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সরাসরি/ডাকযোগ/ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. কনসালট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: চক্ষু বিষয়ে এমএস/ডিও/এমসিপিএস/ডিসিও/এফসিপিএস ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের ন্যূনতম পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং এফসিপিএস/ এমএসসম্পন্ন প্রার্থীদের ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ সার্জারিতে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. জুনিয়র কনসালট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: চক্ষু বিষয়ে এমএস/ডিও/এমসিপিএস/ডিসিও ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের ন্যূনতম পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং এফসিপিএস/এমএসসম্পন্ন প্রার্থীদের ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. প্যারামেডিক
পদসংখ্যা: ১
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক পাস (বিজ্ঞান বিভাগ)। কমপক্ষে এক বছরের এমএলওপি কোর্সধারী প্রার্থীদের ন্যূনতম তিন বছরের চক্ষু বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪. ডিপ্লোমা নার্স
পদসংখ্যা: ৩
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসি পাস (বিজ্ঞান বিভাগ)। ডিপ্লোমা নার্স/বিএসসি নার্স। চক্ষু বিষয়ে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৫. রিসেপশনিস্ট কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেলের ওপর দক্ষতা থাকতে হবে।
৬. ওয়ার্ড বয়/আয়া
পদসংখ্যা: ৬
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি অথবা সমমানের ডিগ্রি। চক্ষু হাসপাতালে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৭. ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৩
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রি। হাসপাতালে কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৮. সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ৫
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রি। হাসপাতালে কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের নিয়ম: আবেদনপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সরাসরি/ডাকযোগ/ই-মেইল মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: সরাসরি/ডাকযোগ: সভাপতি/মহাসচিব, ওএসবি ও ওএসবি চক্ষু হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিষদ, ওএসবি ভবন, প্লট-৭/১, রোড-১, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ই–মেইল: [email protected]
আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে: ৫০০ টাকা; ৩ থেকে ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা; এবং ৭ ও ৮ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, বেলা ২টা।