নিয়োগ

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে অফিসার পদে চাকরি, বেতন ৮০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ‘ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম ‘ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার’। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে ১ জনকে নিয়োগ দেবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/স্নাতকোত্তর/এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)

আরও পড়ুন

ইউনেসকোতে চাকরির সুযোগ

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৮০,০০০ টাকা
আবেদনের বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম—
বিস্তারিত জানতে ও আবেদনের পদ্ধতি দেখুন এখানে
আবেদনের শেষ সময়
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী ব্যক্তিরা।

আরও পড়ুন

সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি, টোয়েফলে ৭৯ অথবা আইইএলটিএসে ৬.৫ প্রয়োজন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন