মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন চাকরি, পদ ৮৪

মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন চাকরি, পদ ৮৪
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ১৪ আগস্ট থেকে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা—
১. পদের নাম: ব্যবস্থাপক (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি/ বাণিজ্য/ পরিসংখ্যান বা মৎস্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
২. পদের নাম: প্রকৌশলী (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
৩. পদের নাম ৩য় প্রকৌশলী (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল অথবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি।
৪. পদের নাম ফিশ প্রসেসিং টেকনোলজিস্ট (স্থায়ী), পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন, প্রাণরসায়ন, মৎস্যবিজ্ঞান বা প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৫. পদের নাম: ফিশ কালচারিস্ট (স্থায়ী),
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মৎস্যবিজ্ঞান বা প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৬. পদের নাম: প্রশাসনিক অফিসার (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
৭. পদের নাম: সহকারী মার্কেটিং অফিসার (স্থায়ী), পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
৮. পদের নাম: নিরাপত্তা অফিসার (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: সেনা, নৌ বা বিমানবাহিনীর নায়েক সুবেদার বা সমমানের সাবেক সদস্য হতে হবে।
৯. পদের নাম: হিসাবরক্ষক (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
১০. পদের নাম: অডিটর (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৩টি।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
১১. পদের নাম: ফোরম্যান (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল) ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
১২. পদের নাম: ৪র্থ প্রকৌশলী (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৪টি।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
১৩. পদের নাম: উচ্চমান অফিস সহকারী (স্থায়ী), পদসংখ্যা: ৩টি
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
১৪. পদের নাম: স্টোরকিপার (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
১৫. পদের নাম: মার্কেটিং সহকারী (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৫টি।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
১৬. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসির সনদ থাকতে হবে।
১৭. পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসির সনদ থাকতে হবে।
১৮. পদের নাম: নিরাপত্তা পরিদর্শক (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ২টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: সেনা, নৌ বা বিমানবাহিনীর হাবিলদার বা সমমানের সাবেক সদস্য হতে হবে।
১৯. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক (স্থায়ী),
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
২০. পদের নাম: ক্যাশিয়ার (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৫টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
২১. পদের নাম: প্লাম্বার (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্লাম্বিং ট্রেডে সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
২২. পদের নাম: সিনিয়র অপারেটর (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৫টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসির সনদ থাকতে হবে।
২৩. পদের নাম: মেকানিক (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসির সনদ থাকতে হবে।
২৪. পদের নাম: অপারেটর (ট্রল) (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১টি।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
২৫. পদের নাম: নার্সারি সহকারী (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৩টি।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসির সনদ থাকতে হবে।
২৬. পদের নাম: ড্রাইভার (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৭টি।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ ভারী যানবাহন চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।
২৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ২০টি।
বেতন স্কেল: ৮,২০০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।