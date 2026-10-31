নিয়োগ

বুয়েটে ৫ পদে নিয়োগ, বেতনস্কেল ৫৮ হাজার থেকে ১,০০,০০০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি প্রথম আলো

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ৫ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতি ক্যাটাগরিতে একজন করে মোট পাঁচজনকে নিয়োগ প্রদান করা হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার

বিভাগ: ডাইরেক্টরেট অব কন্টিনিউইং এডুকেশন

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১,০০,০০০-১,৪২,৪০০ টাকা।

২. পদের নাম: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার

বিভাগ: ডাইরেক্টরেট অব কন্টিনিউইং এডুকেশন

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।

৩. পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার

বিভাগ: ডাইরেক্টরেট অব কন্টিনিউইং এডুকেশন

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

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৪. পদের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

বিভাগ: প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।

৫. পদের নাম: ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (সেন্ট্রাল ইন্সট্রুমেন্ট ওয়ার্কশপ)

বিভাগ: ডিএইআরএস অফিস

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৫৮,০০০-১,২৬,৮০০ টাকা।

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