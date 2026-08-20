সরকারিভাবে ব্রুনাইয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ১৭২

সরকারিভাবে ব্রুনাইয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ১৭২
বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে ব্রুনাইয়েস বিভিন্ন কোম্পানিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। মোট পদসংখ্যা ১৭২। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ আগস্ট ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
কোম্পানি: N I Sdn Bhd
১. পদের নাম: নাপিত
পদসংখ্যা: ২
বেতন
মাসিক ৬০০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত।
কোম্পানি: Al Jami Sdn Bhd
২. পদের নাম: নির্মাণকর্মী
পদসংখ্যা: ৫
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক।
কোম্পানি: CJ Soon Contractor
৩. পদের নাম: নির্মাণশ্রমিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন
মাসিক ৬৫০ ব্রুনাই ডলার।
কোম্পানি: Saifuddin Sdn Bhd
৪. পদের নাম: সাধারণ শ্রমিক
পদসংখ্যা: ৩৬
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
কোম্পানি: Haba Co.
৫. পদের নাম: নির্মাণকর্মী
পদসংখ্যা: ৫
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক।
কোম্পানি: SR Engineering and Bodywork Workshop Sdn Bhd
৬. পদের নাম: অটোমোটিভ পেইন্টার/অটোমোটিভ মেকানিক/মোটরগাড়ির বিটার
পদসংখ্যা: ৬
বেতন
মাসিক ৬৫০ ব্রুনাই ডলার।
কোম্পানি: Era Jaya Sdn Bhd
৭. পদের নাম: সাধারণ কর্মী
পদসংখ্যা: ২০
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
৮. পদের নাম: রাজমিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ২০
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
কোম্পানি: Norsaimah Contractor
৯. পদের নাম: ফোরম্যান
পদসংখ্যা: ২
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক।
১০. পদের নাম: রড বাইন্ডার
পদসংখ্যা: ৮
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক
১১. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক।
১২. পদের নাম: রাজমিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ৫
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক।
১৩. পদের নাম: সাধারণ কর্মী
পদসংখ্যা: ১৫
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রাথমিক।
কোম্পানি: Robin Ihsan Sdn Bhd
১৪. পদের নাম: টেইলার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক।
১৫. পদের নাম: এমব্রয়ডারার
পদসংখ্যা: ১
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক।
১৬. পদের নাম: নকশাকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক।
কোম্পানি: Alouddin Yusuf Sdn Bhd
১৭. পদের নাম: এসি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
বেতন
মাসিক ৬০০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক।
১৮. পদের নাম: সাধারণ শ্রমিক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
মাসিক ৬০০ ব্রুনাই ডলার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক
কোম্পানি: IRR Contractor
১৯. পদের নাম: ফোরম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন
মাসিক ১,০০০ ব্রুনাই ডলার।
২০. পদের নাম: সাধারণ শ্রমিক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
২১. পদের নাম: পেইন্টার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
২২. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
২৩. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন
দৈনিক ২১ ব্রুনাই ডলার।
২৪. পদের নাম: রাজমিস্ত্রি
পদসংখ্যা: ১০
বেতন
দৈনিক ২১ ব্রুনাই ডলার।
কোম্পানি: Farn Karya Cembering Enterprise
২৫. পদের নাম: শ্রমিক
পদসংখ্যা: ২
বেতন
দৈনিক ২০ ব্রুনাই ডলার।
চাকরির ধরন
চুক্তিভিত্তিক (২ বছর) ও নবায়নযোগ্য।
কর্মঘণ্টা
দৈনিক ৮ ঘণ্টা।
অন্যান্য সুবিধা
থাকা ও বিমান ভাড়া কোম্পানি/নিয়োগকর্তা বহন করবে। মেডিক্যাল, বিমা, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্রুনাইয়ের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত অনলাইন আবেদন লিংক: brms.boesl.gov.bd
আবেদন ফি
১০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৩ আগস্ট ২০২৬
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