নিয়োগ

রাজউকে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক
রাজধানীর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক)

চুক্তিভিত্তিক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দিচ্ছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: প্যানেল আইনজীবী (চুক্তিভিত্তিক)

পদের ধরন: অস্থায়ী

পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট

পেশাগত যোগ্যতা

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ আইন পেশায় কমপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা নিম্ন আদালতে কমপক্ষে ১০ বছরের আইন পেশায়/বিচার বিভাগীয় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার যেকোনো আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ থাকতে হবে।

বেতন-ভাতা

রাজউকের শিডিউল (সরকারি ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত) মোতাবেক বিল প্রাপ্য হবেন।

আবেদনের নিয়ম

রাজউকের ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করতে হবে। চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবর ডাকযোগে/সরাসরি আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

৭০০ টাকা (সোনালী ব্যাংক পিএলসি/জনতা ব্যাংক পিএলসি/অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির যেকোনো শাখায় পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ জানুয়ারি ২০২৬

শর্তাবলি

১. রাজউকের স্বার্থ আছে এমন কোনো মামলায় রাজউকের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

২. নিয়োজিত মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসে নির্দিষ্ট ছকে পরিচালক (আইন), রাজউক বরাবর আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

