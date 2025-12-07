টিআইবিতে ‘এরিয়া কো-অর্ডিনেটর’ পদে নিয়োগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার

টিআইবিতে ‘এরিয়া কো-অর্ডিনেটর’ পদে নিয়োগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এরিয়া কো-অর্ডিনেটর–সিভিক এনগেজমেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সংস্থাটির চলমান প্রকল্প ‘Participatory Action against Corruption: Towards Transparency and Accountability (PACTA)’–এর অধীনে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এ নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি টিআইবির মূল প্রকল্প টিমের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
পদের নাম: এরিয়া কো-অর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ২
দায়িত্বসমূহ
১. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সিভিক এনগেজমেন্ট কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।
২. টিআইবির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিসিসি (CCC) ও ইয়েস (YES) গ্রুপের সঙ্গে সমন্বয় করে নাগরিক অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সামাজিক বিজ্ঞানসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। এসএসসি/এইচএসসিতে তৃতীয় বিভাগ বা জিপিএ–২-এর নিচে এবং স্নাতকে সিজিপিএ–২.৫-এর কম থাকলে আবেদনযোগ্য হবেন না। ন্যূনতম ৪ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ২ বছর স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচার বা নাগরিক/যুব সংগঠন নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মক্ষেত্র: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: ১,১২,৩৬৯ টাকা।