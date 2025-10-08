নিয়োগ

বান্দরবানে ৪২ পদে শিক্ষক নিয়োগ, আবেদন শেষ কাল বৃহস্পতিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

পদের বিবরণ ও সংখ্যা

সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি), (বিজ্ঞান) ও (গণিত) পদে ৪২ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ১টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনে বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ৯ অক্টোবর অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫ সাল

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের সাদা কাগজে স্বহস্তে লিখিত/পূরণকৃত আবেদনপত্র ৯ অক্টোবরের মধ্যে অফিস চলাকালীন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের তিন কপি রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত সব সনদপত্র, প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র (মূল কপি), পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র, অভিজ্ঞতা সনদপত্র (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্মনিবন্ধন সনদ সংযুক্ত করতে হবে। সব ছবি ও সনদপত্র অবশ্যই ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

এ ছাড়া আবেদনপত্রের সঙ্গে যেকোনো তফসিলি ব্যাংক হতে ৩০০ (তিনশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে–অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে। পোস্টাল অর্ডার গ্রহণযোগ্য নয়।

পরীক্ষার তারিখ ও স্থান: প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের পর নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

বিস্তারিত দেখুন এখানে

