নিয়োগ

সিআইডিতে বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)ছবি: সিআইডির ফেসবুক থেকে নেওয়া

বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডিতে ১৬ ও ২০ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ তারিখ ৮ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,১০০ টাকা।

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২. পদের নাম: গবেষণা সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,১০০ টাকা।

৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

বয়সসীমা

১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর হতে হবে।

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আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদ: ১১২ টাকা; এবং ৩ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

৮ নভেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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