নিয়োগ

যমুনা ব্যাংকে অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

যমুনা ব্যাংকে ৩ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা নেই। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: জুনিয়র লেভেল অফিসার

পদমর্যাদা: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি, এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০-এর মধ্যে ৩.০০। ইউজিসি অনুমোদিত বা বিদেশি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকে ন্যূনতম সিজিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৩.৩০ (বা সমমান)। স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম সিজিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৩.০০ (বা সমমান)। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: সদ্য স্নাতক সম্পন্নকারীদেরও আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

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২. পদের নাম: ক্যাশ অফিসার

পদমর্যাদা: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি, এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০-এর মধ্যে ২.৫০। ইউজিসি অনুমোদিত বা বিদেশি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি। স্নাতকে ন্যূনতম সিজিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৩.০০ (বা সমমান)। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: সদ্য স্নাতক সম্পন্নকারীদেরও আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৩. পদের নাম: আইন অফিসার

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইউজিসি অনুমোদিত বা স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম ডিগ্রি। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: আইন পেশা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন ফার্ম বা করপোরেট আইনবিষয়ক কাজে ন্যূনতম ২ থেকে ৫ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা।

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বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৩০ বছর (৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর)।

বেতন

ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সর্বোচ্চ ৩০ কিলোবাইট) সংযুক্ত করে careerjamunabank.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ জুন ২০২৬

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