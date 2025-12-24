ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন
বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যাংকটি ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
ব্যাংকের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ট্রেড অপারেশনস
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত ও অন্যান্যা যোগ্যতা: যেকোনো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সন্তোষজনক একাডেমিক রেকর্ড। ব্যবসায় প্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন প্রার্থী।
*কোনো ব্যাংক বা নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৬-১০ বছরের অভিজ্ঞতা।
*আমদানি, রপ্তানি ও ব্যাংক গ্যারান্টি লেনদেনে সুষ্ঠু ব্যাংকিং জ্ঞান।
*কম্পিউটার দক্ষতা (এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সএল, পাওয়ার পয়েন্ট)।
*ট্রেড সার্টিফিকেশন বাড়তি সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনে বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে hotjobs.bdjobs.com/jobs/bracbank/ এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।