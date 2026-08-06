ব্র্যাকে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন

ব্র্যাকে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন
ব্র্যাক সম্প্রতি তাদের স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘অফিসার, ক্যাম্পেইন অ্যান্ড আউটরিচ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে।
পদের নাম: অফিসার, ক্যাম্পেইন অ্যান্ড আউটরিচ (স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, মার্কেটিং, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি বা প্রাসঙ্গিক যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা—
নতুন গ্র্যাজুয়েটরা (Freshers) সানন্দে আবেদন করতে পারবেন। তবে কমিউনিকেশন, মার্কেটিং, ক্যাম্পেইন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
সুযোগ-সুবিধা: বেতনের পাশাপাশি উৎসব ভাতা, স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা, ব্র্যাকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা।
কীভাবে আবেদন করবেন—
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্দেশিকা মেনে ১৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত পাবেন এখানে