নিয়োগ

জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজে শিক্ষক নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক

জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজে শিক্ষক নিয়োগ

সেকশন: , চাকরি

টাগ:

ছবি:

মেটা ও এক্সসার্প্ট:

আরও পড়ুন:

আরও পড়ুন:

আরও পড়ুন:

জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজে উপাধ্যক্ষসহ ১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. উপাধ্যক্ষ

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান এবং সহকারী অধ্যাপক পদে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগ/সমতুল্য সিজিপিএ/জিপিএ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে ৩য় বিভাগ/সমতুল্য সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে কর্মরত শিক্ষকদের ওপরে বর্ণিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর

আরও পড়ুন

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৫২

২. প্রভাষক (প্রভাতি শাখা)

বিষয় ও পদসংখ্যা: বাংলা (০১)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (সব পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগ/সমতুল্য সিজিপিএ/জিপিএ থাকতে হবে)। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে ৩য় বিভাগ/সমতুল্য সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে স্কুল শাখায় ক্লাস নিতে হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

৩. সহকারী শিক্ষক (দিবা শাখা)

বিষয় ও পদসংখ্যা: গণিত (২); বাংলা (২); ইংরেজি (২); ইসলাম শিক্ষা (১); তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (১); পদার্থবিজ্ঞান (১); রসায়ন (১); জীববিজ্ঞান (১); শারীরিক শিক্ষা (১); এবং সামাজিক বিজ্ঞান (১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগ/সমতুল্য সিজিপিএ/জিপিএ থাকতে হবে। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ফাজিল (সমমান) ডিগ্রিসহ কামিল (সমমান) ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি)/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)/সমমান অথবা স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং বিপিএড ডিগ্রি/সমমান।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

আরও পড়ুন

যে ১০ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে কঠিন

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের অন্যান্য নির্দেশাবলি ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকবে।

আবেদনের সময়সীমা

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

পরীক্ষার সময়সূচি

আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান দক্ষতা যাচাই এবং মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান আবেদনকারীকে যথাসময়ে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার রুটিন ও আসনবিন্যাস প্রকাশ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন