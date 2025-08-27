পরমাণু শক্তি কমিশনে ১৮২ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ আর ২দিন

পরমাণু শক্তি কমিশনে ১৮২ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ আর ২দিন
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ১২ পদে মোট ১৮২ জনকে নিয়োগ দেবে। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন শেষ দিন আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮-৮-২০২৫)। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন আছে।
পদের নাম ও পদসংখ্যা—
১. সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ২৮
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা
২. টেকনিশিয়ান-১
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১৩টি
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৪. স্টেনোগ্রাফার-কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৫. টেকনিশিয়ান-২
পদসংখ্যা: ৩টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৬. সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ২
পদসংখ্যা: ৪১টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৭. কম্পিউটার টাইপিস্ট কাম-অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৬টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৮. কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১৯টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৯. টেকনিক্যাল হেলপার
পদসংখ্যা: ৯টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
১০. জেনারেল অ্যাটেনডেন্ট ২
পদসংখ্যা: ২৭টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
১১. সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট ২
পদসংখ্যা: ১৭টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
১২. স্যানিটারি অ্যাটেনডেন্ট ২
পদসংখ্যা: ৫টি
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,৫৭০ টাকা
আবেদনের যোগ্যতা
চাকরি আবেদনের বয়স
আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ২৮-৭-২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।