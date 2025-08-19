বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫০০০, করুন আবেদন
বেসরকারি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। দেশের অন্যতম এই বেসরকারি ব্যাংকটিতে ‘প্রবেশনারি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ব্যাংকটি ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেডে প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ দেবে। এ পদে কতজন নেওয়া হবে, তা নির্ধারিত নয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা—
যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সিজিপিএ–৪.০০–এর মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে।
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ–৫.০০–এর মধ্যে ৪.০০ পেতে হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রার্থীদের চমৎকার পারস্পরিক যোগাযোগে দক্ষতা এবং ইংরেজিতে সাবলীলতা থাকতে হবে।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: প্রবেশনারি অফিসার পদে বেতন ৫৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন:
আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫।