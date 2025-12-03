ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৩১ হাজার টাকা
বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার–অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (এজেন্ট ব্যাংকিং)’ পদে কর্মী নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা পাবেন।
ব্যাংকের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার–অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (এজেন্ট ব্যাংকিং)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
বেতন: ৩১ হাজার টাকা
অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা: মাসিক বেতনের পাশাপাশি ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, কর্মদক্ষতা বোনাস, চিকিৎসার খরচ ও মাতৃত্বকালীন ভাতা ও নীতিমালা অনুযায়ী ছুটির সুবিধা।
এক বছর ছয় মাস কাজ করার কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে নিয়মিত ফুলটাইম কর্মী হিসেবে স্থায়ী হবেন।
আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়
আবেদনের যোগ্যতা
বিজনেসে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।