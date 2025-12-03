নিয়োগ

ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৩১ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার–অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (এজেন্ট ব্যাংকিং)’ পদে কর্মী নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা পাবেন।

ব্যাংকের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার–অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (এজেন্ট ব্যাংকিং)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
বেতন: ৩১ হাজার টাকা
অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা: মাসিক বেতনের পাশাপাশি ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, কর্মদক্ষতা বোনাস, চিকিৎসার খরচ ও মাতৃত্বকালীন ভাতা ও নীতিমালা অনুযায়ী ছুটির সুবিধা।
এক বছর ছয় মাস কাজ করার কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে নিয়মিত ফুলটাইম কর্মী হিসেবে স্থায়ী হবেন।

আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা: ভিসা–জটিলতা এড়াতে শিক্ষার্থীদের যে নতুন নির্দেশনা

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়

আবেদনের যোগ্যতা

বিজনেসে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আরও পড়ুন

৫০তম বিসিএসে প্রিলির নম্বরে এল পরিবর্তন, কমেছে ৩ বিষয়ে, বৃদ্ধি ৩টির

আরও পড়ুন

৪৬তম বিসিএসে বাদ পড়া ৮ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন