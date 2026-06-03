নিয়োগ

শিপিং করপোরেশনে ২ পদে চাকরি, সর্বনিম্ন বেতন ৮৪ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে ২ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১৬। আবেদেনর শেষ তারিখ ২১ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: মাস্টার

পদসংখ্যা: ০৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট (ডেক অফিসার) অথবা সমমানের সার্টিফিকেট।

বেতন স্কেল

৮৪,০০০-১,৩০,৭১০ টাকা।

২. পদের নাম: চিফ ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ০৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট (মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার) অথবা সমমানের সার্টিফিকেট।

বেতন স্কেল

৮৪,০০০-১,৩০,৭১০ টাকা।

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বয়সসীমা

২১ জুন ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৫২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে হার্ড কপি অথবা সফট কপি (সংযুক্তিসহ) [email protected] (cc to [email protected]) ই-মেইলে পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

নির্ধারিত আবেদন ফরম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং বিএসসির ওয়েবসাইটে যাবে।

আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক (শিপ পারসোনেল), বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম

আবেদন ফি

২০০০ টাকা।

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আবেদনের শেষ তারিখ

২১ জুন ২০২৬।

নির্দেশনা

২৪ এপ্রিল ২০১৯, ১০ মার্চ ২০২০ ও ২১ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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