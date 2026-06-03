শিপিং করপোরেশনে ২ পদে চাকরি, সর্বনিম্ন বেতন ৮৪ হাজার
বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে ২ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১৬। আবেদেনর শেষ তারিখ ২১ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: মাস্টার
পদসংখ্যা: ০৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট (ডেক অফিসার) অথবা সমমানের সার্টিফিকেট।
বেতন স্কেল
৮৪,০০০-১,৩০,৭১০ টাকা।
২. পদের নাম: চিফ ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ০৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট (মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার) অথবা সমমানের সার্টিফিকেট।
বেতন স্কেল
৮৪,০০০-১,৩০,৭১০ টাকা।
বয়সসীমা
২১ জুন ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৫২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে হার্ড কপি অথবা সফট কপি (সংযুক্তিসহ) [email protected] (cc to [email protected]) ই-মেইলে পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
নির্ধারিত আবেদন ফরম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং বিএসসির ওয়েবসাইটে যাবে।
আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক (শিপ পারসোনেল), বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম
আবেদন ফি
২০০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২১ জুন ২০২৬।
নির্দেশনা
২৪ এপ্রিল ২০১৯, ১০ মার্চ ২০২০ ও ২১ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।