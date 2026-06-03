মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৩২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৩২
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ১১ গ্রেডের পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩২। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
পদের নাম: উপপরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৩২
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; অবিবাহিত হতে হবে।
উচ্চতা (অন্যূন): পুরুষ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি বা ১.৬৩ মিটার; মহিলা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি বা ১.৫৭ মিটার।
বুকের মাপ (অন্যূন): উভয় ক্ষেত্রে ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেমি, সম্প্রসারিত ৩২ ইঞ্চি বা ৮১ সেমি।
ওজন (অন্যূন): পুরুষ-৫৩ কেজি, মহিলা-৪৬ কেজি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
বয়সসীমা
১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১৬৮ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বিকেল ৫:০০ টা।