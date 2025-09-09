নিয়োগ

বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে চাকরি, আবেদন করুন দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদক
, ঢাকা
ছবি: চাকরি–বাকরি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠান অসামরিক শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. উপসহকারী প্রকৌশলী(মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোবাইল/পাওয়ার)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।

২. চার্জম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৩. উচ্চ দক্ষ কারিগর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।

৪. দক্ষ কারিগর (১)

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

৫. দক্ষ কারিগর (২)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

৬. দক্ষ কারিগর (৩)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bdp.gov.bd)–এর Notice-Career থেকে নমুনা আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ এবং ‘বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড’–এর অনুকূলে ২০০/- (দুই শ) টাকা মূল্যমানের অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র ডাক/কুরিয়ারযোগে (খামের ওপর পদের নাম উল্লেখসহ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড, গাজীপুর সেনানিবাস, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০ ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বেলা তিনটার মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান

প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে। পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে মোবাইল/ই-মেইল/ডাক/কুরিয়ারযোগে জানানো হবে। এ ছাড়া এতৎসংক্রান্ত তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (bdp.army.mil.bd) ভিজিট করা যেতে পারে।

