বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে চাকরি, আবেদন করুন দ্রুত
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠান অসামরিক শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. উপসহকারী প্রকৌশলী(মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোবাইল/পাওয়ার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।
২. চার্জম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৩. উচ্চ দক্ষ কারিগর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
৪. দক্ষ কারিগর (১)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
৫. দক্ষ কারিগর (২)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
৬. দক্ষ কারিগর (৩)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bdp.gov.bd)–এর Notice-Career থেকে নমুনা আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ এবং ‘বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড’–এর অনুকূলে ২০০/- (দুই শ) টাকা মূল্যমানের অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র ডাক/কুরিয়ারযোগে (খামের ওপর পদের নাম উল্লেখসহ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড, গাজীপুর সেনানিবাস, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০ ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বেলা তিনটার মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।
পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান
প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে। পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে মোবাইল/ই-মেইল/ডাক/কুরিয়ারযোগে জানানো হবে। এ ছাড়া এতৎসংক্রান্ত তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (bdp.army.mil.bd) ভিজিট করা যেতে পারে।