নিয়োগ

বগুড়ার স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য ১১৩ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় ১৫ থেকে ২০টি গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১৩। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও বগুড়া জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

চাকরির বিবরণ:

১. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা।

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৩. পদের নাম: সার্টিফিকেট পেশকার

পদসংখ্যা: ১১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৪. পদের নাম: ক্রেডিট চেকিং কাম-সায়রাত সহকারী

পদসংখ্যা: ১২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: মিউটেশন কাম-সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ১১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম: ট্রেসার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

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৭. পদের নাম: কার্যসহকারী

পদসংখ্যা: ৭২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৮. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

৯. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

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বয়সসীমা

১ জুলাই ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৭ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

৮ ও ৯ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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