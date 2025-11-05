ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগ

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) একটি বিভাগে সহযোগী/সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৪। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহযোগী অধ্যাপক (VLSI Design and Microelectronics)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (EE) বিষয়ে বিএসসি (৪ বছরের), মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি। মোট ৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে, যার মধ্যে ৩টি অবশ্যই সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে প্রকাশিত হতে হবে। সর্বনিম্ন সাত বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে তিন বছর পিএইচডি সম্পন্নের পর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. সহকারী অধ্যাপক (VLSI Design and Microelectronics)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (EE) বিষয়ে বিএসসি (৪ বছরের), মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি। শীর্ষস্থানীয় পিয়ার-রিভিউড জার্নাল, কনফারেন্স এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে গবেষণা ও প্রকাশনা থাকতে হবে। পিএইচডি সম্পন্নের পর অন্তত দুই বছরের শিক্ষকতা বা গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. লেকচারার বি (Electrical and Electronic Engineering)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (EE) বিষয়ে বিএসসি (চার বছরের) এবং মাস্টার্স ডিগ্রি। পূর্ববর্তী শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ‘পিয়ার-রিভিউড জার্নাল’-এ গবেষণার অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী।
বিভাগ
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ