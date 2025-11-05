নিয়োগ

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক
ঢাকার বসুন্ধরায় আইইউবির ক্যাম্পাসছবি: আইইউবির সৌজন্যে

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) একটি বিভাগে সহযোগী/সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৪। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহযোগী অধ্যাপক (VLSI Design and Microelectronics)

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (EE) বিষয়ে বিএসসি (৪ বছরের), মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি। মোট ৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে, যার মধ্যে ৩টি অবশ্যই সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে প্রকাশিত হতে হবে। সর্বনিম্ন সাত বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে তিন বছর পিএইচডি সম্পন্নের পর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আরও পড়ুন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ৬৫ পদে নিয়োগ, আবেদন শুরু

২. সহকারী অধ্যাপক (VLSI Design and Microelectronics)

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (EE) বিষয়ে বিএসসি (৪ বছরের), মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি। শীর্ষস্থানীয় পিয়ার-রিভিউড জার্নাল, কনফারেন্স এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে গবেষণা ও প্রকাশনা থাকতে হবে। পিএইচডি সম্পন্নের পর অন্তত দুই বছরের শিক্ষকতা বা গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. লেকচারার বি (Electrical and Electronic Engineering)

পদসংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (EE) বিষয়ে বিএসসি (চার বছরের) এবং মাস্টার্স ডিগ্রি। পূর্ববর্তী শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ‘পিয়ার-রিভিউড জার্নাল’-এ গবেষণার অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন

ইউরোপে পাইলটদের বেতন কোন দেশে কত

বেতন–ভাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী।

বিভাগ

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

আবেদনের শেষ তারিখ

১৪ নভেম্বর ২০২৫

বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদন করার জন্য ভিজিট করুন

আরও পড়ুন

সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ বাদ দেওয়ার বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিল অন্তর্বর্তী সরকার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন