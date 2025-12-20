নিয়োগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ দেবে ২৪ জন শিক্ষক

প্রথম আলো ডেস্ক
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২৪। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) ল’ অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (০১)

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (০২)

(গ) ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজ (০১)

(ঘ) ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (০১)

(ঙ) সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (০২)

(চ) বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং (০১)

(ছ) ফার্মেসি (০১)

(জ) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি (০১)

(ঝ) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (০২)

(ঞ) মার্কেটিং (০২)

(ট) হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (০২)

বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: (ক) কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম (০২)

(খ) ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্টোর্টস সায়েন্স (০২)

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

৩. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (০২)

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আবেদন ফরম রেজিস্ট্রার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া (অফিস চলাকালীন সময়ে) বরাবর জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ জানুয়ারি ২০২৬

আবেদন ফরম, নিয়োগের শর্তাবলি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.iu.ac.bd)–এ পাওয়া যাবে।

