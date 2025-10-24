নিয়োগ

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় ১৮টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০তম গ্রেডের অফিস সহায়ক পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীকে পাবনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদ সংখ্যা: ১৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা

২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আরও পড়ুন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাগড়াছড়িতে নিয়োগ, পদ ১২০

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) ০৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা।

শর্তগুলো

১. প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও পাবনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২. বিবাহিত মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে।

আরও পড়ুন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা, পরীক্ষা কোন সিলেবাসে

আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন