নেকটার গ্রেড-৭ ও ৯-এ নেবে ১৪ জন, জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া তাদের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৮টি ক্যাটাগরিতে অস্থায়ীভাবে সরাসরি মোট ১৪ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।
প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ১৫ নভেম্বর ২০২৬ থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৬ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
পদভিত্তিক বিবরণ, গ্রেড ও পদসংখ্যা
১. প্রশিক্ষক (গবেষণা সমন্বয়কারী): ১টি (গ্রেড-৭)।
২. সহকারী ইনস্ট্রাক্টর: ৬টি (গ্রেড-৯)।
৩. সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার): ১টি (গ্রেড-৯)।
৪. সহকারী প্রশিক্ষক (গবেষণা): ২টি (গ্রেড-৯)।
৫. সহকারী প্রশিক্ষক (ইংরেজি): ১টি (গ্রেড-৯)।
৬. সহকারী প্রশিক্ষক (আইসিটি): ১টি (গ্রেড-৯)।
৭. সহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার): ১টি (গ্রেড-৯)।
৮. মেডিক্যাল অফিসার: ১টি (গ্রেড-৯)।
বিস্তারিত তথ্য
নিয়োগসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি ও বিস্তারিত তথ্য টেলিটকের জব পোর্টাল (https://alljobs.teletalk.com.bd), নেকটারের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.nactar.gov.bd), টেলিটক আবেদন পোর্টাল (https://nactar.teletalk.com.bd) অথবা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.tmed.gov.bd) পাওয়া যাবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সূচি
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। যেকোনো ধরনের তদবির প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের শেষ সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।