রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে শিক্ষক নিয়োগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে শিক্ষক নিয়োগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (আইবিএ) সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর আবেদনের শেষ সময়।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহযোগী অধ্যাপক (মার্কেটিং)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মার্কেটিংয়ে ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীর পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে। স্বীকৃত পিয়ার রিভিউড বা ইনডেক্সড জার্নালে ন্যূনতম সাতটি প্রকাশনা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা
২. সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক (ফিন্যান্স বা হিসাববিজ্ঞান)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে। স্বীকৃত পিয়ার রিভিউড বা ক্লারিভেট ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর সম্পন্ন বা ইনডেক্সড জার্নালে ন্যূনতম তিনটি প্রকাশনা থাকতে হবে।
প্রভাষক পদের জন্য আবেদনকারীর নিজ বিষয়ে ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ১১ সেট আবেদনপত্র ১৫ ডিসেম্বর বিকেল চারটার মধ্যে প্রফেসর ড. মো. শরিফুল ইসলাম (পরিচালক, আইবিএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)–এর দপ্তরে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
*শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আবেদন ফি, আবেদন ফরম ও আবেদনের পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ আইবিএর ওয়েবসাইট -এ পাওয়া যাবে।